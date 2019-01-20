Rusya’da casusluk nedeniyle yakalanan ABD’li Whelan ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da casusluk suçundan tutuklanan ABD’li Paul Whelan’ın Rus istihbarat servislerinden bir tanesi ile ilgili bilgi toplamış olabileceği öğrenildi.

Dojd televizyonunun soruşturma dosyasına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, soruşturmanın Whelan'ın Rus istihbarat servislerinden bir tanesi ile ilgili bilgi toplamış olabileceğine inanılarak yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Televizyona konuşan kaynağın aktardığı bilgiye göre ABD'li Whelan'ın ilgi odağında GRU olarak bilinen Rus askeri istihbarat servisi ya da Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü faaliyetler olabilir.

Yetkili ayrıca Rus istihbaratçılarının Whelan'ı, geçtiğimiz mayısta Rusya'ya yaptığı bir önceki ziyaretinden beri takibe aldıklarını, soruşturma dosyasında Amerikalının yapmış olduğu telefon görüşmelerinin ve İnternet üzerinden yaptığı yazışma kayıtlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Rus Rosbalt haber ajansına göre Whelan, aralarında bir gizli servisteki çalışanların adlarının da bulunduğu listeyi içeren bir flash bellek aldıktan 5 dakika sonra Metropol Hotel'deki odasında yakalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Whelan'ın tutuklanması ile ilgili endişe duyduklarını dile getirirken, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa Moskova'nın Amerikalıyı Yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşları ile takas edilmeyeceğini duyurmuştu.