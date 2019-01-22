Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarını sel tehlikesine karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, vatandaşlarını İstanbul ve Antalya’da yarın beklenen olumsuz hava koşullarına, fırtına ve sel tehlikesine karşı uyardı.

Kriz Merkezi'nin Twitter'den yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 23 Ocak'ta İstanbul'da, ayrıca Antalya dâhil batı ve güney kıyı kesimlerinde bol yağış ve güçlü rüzgâr bekleniyor, ayrıca sel baskınları tehlikesi söz konusu" ifadelerine yer verildi.

#Турция – 23 января – обильные осадки и сильный ветер прогнозируются в г. #Стамбул, а также в западных и южных прибрежных зонах, включая г. #Анталья; угроза наводнений pic.twitter.com/7fvRedOLfu — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 22, 2019

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