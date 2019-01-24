Putin’den 41 numara ayaklarına paten bulmakta zorlanan küçük kıza yılbaşı hediyesi

Yedinci sınıf öğrencisi olan kız paten yapmak istiyor, ancak ayaklarının büyük olması nedeniyle kendisine uygun bir paten bulamıyordu. Televizyonda Putin'in diğer çocuklara hediyeler verdiğini gören küçük kız da bir mektup yazmaya karar vermişti.
Школьница пожаловалась Путину на 41-й размер ноги и получила в подарок конькиhttps://t.co/IJPVbbPBUJ pic.twitter.com/9eIuDice4T— Лента.ру (@lentaruofficial) January 24, 2019
Putin'in hediyesini almak üzere Omsk kenti Spor Bankanlığı'na giden küçük kız, patenlerini paslandırmayıp sürekli kullanacağına dair söz verdi.
Putin'in çocukların dileklerini birçok kez gerçekleştirdi. Putin, Aralık 2018'de ileri derecede hasta bir çocuğun hayallerini gerçekleştirerek onun için başkanlık helikopteriyle bir tur düzenlemişti. Putin, 'Rusya'nın Gönüllüsü' forumu aracılığıyla dört çocuğun daha hayallerini gerçekleştirmeye söz vermişti. Devlet Başkanı, ‘Beraber Hayal Edelim' projesi kapsamında ciddi hastalıklara sahip olan çocukların mektuplarını okuyarak hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.
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