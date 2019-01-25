Rusya’nın tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı eğitimde

Rus Uzay Ajansı Roscosmos’tan bir kaynak, Rusya’nın tamamı kadınlardan oluşan bir uzay mürettebatı hazırladığını söyledi. Kozmonotların, Ay’a düzenlenecek yolculuklar için uzay yürüyüşü eğitimi aldıkları öğrenildi.

Roscosmos'tan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada "Genç kadınlardan oluşan, uzay ve roket alanında uzmanlaşmış tam teşekküllü bir kozmonot takımı kurulacak" dedi.

Roscosmos'un kapıları 2018 yılında da kadınlara tamamıyla açıktı, ancak gönüllü olmak üzere yapılan başvuruların sayısı oldukça azdı. Ancak bu sefer, Roscosmos başvuru beklemek yerine, adayları kendisi arayacak.

Kaynağa göre, bu gelişmenin öncülüğünde, uzay yürüyüşlerinde kullanılan Orlan uzay giysileri üzerinde değişiklikler yapılarak kadın kozmonotlara uyarlanacak.

Kaynak, "Hayvanların dış iskeletlerinin formu uzay giysilerine uyarlanacak. Böylece fiziksel iş gücü kullanılması gereken durumlarda operatörün eli güçlendirilmiş olacak. Bu gelişme uzay gemisinin, özellikle de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkıldığında son derece kullanışlı olacak" dedi.

Kadın kozmonotlar ayrıca, gelecekteki Ay görevleri için de eğitilecek.

Şimdiye dek uzayda bulunan Rus kadınlarının sayısı yalnızca dört: Valentina Treşkova, Svetlana Savitskaya, Yelena Kondakova ve Yelena Serova. NASA'nın uzaya gönderdiği kadın sayısı ise 47.