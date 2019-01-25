Lavrov: Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı yürürlükte

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı’nın yürürlükte olduğu gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Adana mutabakatı bize Suriye'ye girmenin önünü açıyor

Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesi ve Adana mutabakatına yönelik sorularını yanıtladı.

Lavrov, "Türkiye ile Suriye arasında 1998’de Adana Mutabakatı mzalandı. Anlaşma, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Suriye hükümeti belirli yükümlülükler üstlenerek bu anlaşmayı kabul etti ve biz bu anlaşmanın geçerli olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Anladığım kadarıyla, bu anlaşmanın tarafları olan ülkeler de aynı şekilde düşünüyor" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Lavrov, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu konu hakkında bir kez daha mutabık kalındığını ifade etti.

'TÜRK ORTAKLARIMIZLA SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİN TESİSİNDEN YANAYIZ'

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin tam egemenlik ve bütünlüğün korunmasından yana olduklarını belirten Lavrov, “Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Moskova’da gerçekleşen görüşmeye değinecek olursak, bir kez daha teyit ettik ve Türk ortaklarımızda koşulsuz olarak kabul etti, hepimiz Suriye’nin tam egemenlik ve toprak bütünlüğünün tesisinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını yapmasını umduğunu belirterek, "Suriye topraklarındaki terörizm kalıntılarının ortadan kaldırılmasına, mültecilerin geri dönüşüyle ​​ilgili insani meselelere paralel olarak, güven inşa ederek, siyasi süreç yolunda ilerlemek gerekiyor. Astana formatı garantör ülkeleri, Suriye hükümeti ve muhalefetiyle çok özenli çalışma sayesinde Anayasa Komitesi'nin oluşumunu hazırladı. Çok yakın bir zamanda bu komitenin kurucu toplantısı için bir araya geleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.