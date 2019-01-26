Rus Dışişleri’nden Tunus’a çağrı: Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşünü destekleyin

Пресс-конференция С.Лаврова и Х.Жинуаи по итогам переговоров https://t.co/JQOhLjUtmE — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 26, 2019

Cezayir ile Fas ziyaretlerinden sonra gittiği Tunus'taki bir basın toplantısında konuşan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Son günlerde Cezayir ile Fas'ta da gündeme getirdiğimiz gibi Tunus'un da Suriye'nin ‘Arap ailesine', Arap Birliği ülkelerine geri dönüş sürecini desteklemesini istiyoruz" vurgusunu yaptı.

​Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede çatışmaların başladığı 2011'de askıya alınmıştı.

İngiliz Guardian gazetesi Aralık 2018'de Arap Birliği içerisinde yer alan ülkelerin, Suriye'nin üyeliğe yeniden kabul edilmesini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.