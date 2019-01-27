Putin: Leningrad Kuşatması’nın korkunç acıları unutulmamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad’ın faşistler tarafından kuşatılmasını insanlığa karşı işlenen en korkunç suç olarak tanımladı ve bu tür suçların ileride yaşanmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

© Sputnik / Boris Kudoyarov Kuşatma altındaki Leningrad için ‘yaşam yolu’: Ladoga Gölü 11

Leningrad'ın faşist kuşatmasından tam olarak kurtulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Rusya Devlet Başkanı, Leningrad'ın kurtuluşunun sadece 872 gün boyunca korkunç acılar çeken Leningradlılar için değil, Rusya halkı ve tüm dünya için de ebediyen büyük bir olay olarak kalacağını belirtti.

'SİVİLLERİ AÇLIKTAN ÖLDÜREREK ALMAYA ÇALIŞTILAR'

Leningrad'da olup bitenlerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vladimir Putin, "Ele geçirilmez kenti binlerce sivili açlıktan öldürerek, kasıtlı olarak imha ederek almaya karar veren Nazileri affetmek mümkün değildir ve olmayacaktır. Bu, insanlığa karşı işlenmiş suçtan başka bir şey değil" diye konuştu.

Leningradlıların ablukanın çemberinde soğuk ve açlığın korkunç acılarıyla çalışıp savaştıklarını hatırlatan Putin, şöyle konuştu:

"Biz ve torunlarımız, bu tür trajedilerin asla tekrar etmemesi için elimizden geleni yapmalı, zafere yaklaştıran her bireyin anısına, halkları birleştirmeye, insanları barış ve adalete çağırmaya adanan anısına nöbet tutmalıyız."

Rusya lideri, İkinci Dünya Savaşı'nın gazilerine uzun ömür dileklerini de iletti.

PUTİN ANIT MEZARA ÇİÇEK BIRAKTI

Putin, İkinci Dünya Savaşında Nazi birliklerinin 1941 yılında başlattığı ve neredeyse 900 gün boyunca süren Leningrad Kuşatması'nın kurbanları anısına Leningrad bölgesinde bulunan Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bıraktı.

Leningrad kuşatmasının kırılmasının yıldönümü dolayısıyla Leningrad bölgesinde Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na gelen Putin, Leningrad Kuşatması'nı anmak üzere gelen yüzlerce Petersburglunun huzurunda çelenk bırakarak, bir süre saygı duruşunda bulunduktan sonra anıtın önünde eğildi.

KARDEŞİNİN MEZARINA DA ÇİÇEK BIRAKTI

Ebedi Ateş'ten Anavatan Anıtı'na doğru ilerlerken Putin, kuşatma sırasında hayatını kaybeden kardeşi Viktor'un defnedildiği toplu mezara da çiçek bırakmak için durdu.

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Leningrad kenti (St. Petersburg) 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı.

8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti.

Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.