Kayıt
19:53 27 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Putin, İkinci Dünya Savaşında Nazi birliklerinin 1941 yılında başlattığı ve neredeyse 900 gün boyunca süren Leningrad Kuşatması'nın kurbanları anısına Leningrad bölgesinde bulunan Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bıraktı.

    Putin: Leningrad Kuşatması’nın korkunç acıları unutulmamalı

    © REUTERS / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 60

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad’ın faşistler tarafından kuşatılmasını insanlığa karşı işlenen en korkunç suç olarak tanımladı ve bu tür suçların ileride yaşanmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

    Ladoga Gölü'nün üzerinden geçen 'Yaşam yolu'
    © Sputnik / Boris Kudoyarov
    Kuşatma altındaki Leningrad için ‘yaşam yolu’: Ladoga Gölü
    11
    Leningrad'ın faşist kuşatmasından tam olarak kurtulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Rusya Devlet Başkanı, Leningrad'ın kurtuluşunun sadece 872 gün boyunca korkunç acılar çeken Leningradlılar için değil, Rusya halkı ve tüm dünya için de ebediyen büyük bir olay olarak kalacağını belirtti.

    'SİVİLLERİ AÇLIKTAN ÖLDÜREREK ALMAYA ÇALIŞTILAR'

    Leningrad'da olup bitenlerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vladimir Putin, "Ele geçirilmez kenti binlerce sivili açlıktan öldürerek, kasıtlı olarak imha ederek almaya karar veren Nazileri affetmek mümkün değildir ve olmayacaktır. Bu, insanlığa karşı işlenmiş suçtan başka bir şey değil" diye konuştu.

    Leningradlıların ablukanın çemberinde soğuk ve açlığın korkunç acılarıyla çalışıp savaştıklarını hatırlatan Putin, şöyle konuştu:

    Ankara'daki Leningrad kuşatması konulu forumu'ndan bir kare.
    © Sputnik /
    ‘Hafıza Nöbeti: Ölümsüz Leningrad’ adlı forum Ankara’da açıldı
    "Biz ve torunlarımız, bu tür trajedilerin asla tekrar etmemesi için elimizden geleni yapmalı, zafere yaklaştıran her bireyin anısına, halkları birleştirmeye, insanları barış ve adalete çağırmaya adanan anısına nöbet tutmalıyız."

    Rusya lideri, İkinci Dünya Savaşı'nın gazilerine uzun ömür dileklerini de iletti.

    PUTİN ANIT MEZARA ÇİÇEK BIRAKTI

    Putin, İkinci Dünya Savaşında Nazi birliklerinin 1941 yılında başlattığı ve neredeyse 900 gün boyunca süren Leningrad Kuşatması'nın kurbanları anısına Leningrad bölgesinde bulunan Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na çiçek bıraktı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin'den Bolşevik nağmeleri: Ne Tanrı ne de çardan yardım bekleyin

    Leningrad kuşatmasının kırılmasının yıldönümü dolayısıyla Leningrad bölgesinde Piskaryovskiy Anıt Mezarı'na gelen Putin, Leningrad Kuşatması'nı anmak üzere gelen yüzlerce Petersburglunun huzurunda çelenk bırakarak, bir süre saygı duruşunda bulunduktan sonra anıtın önünde eğildi.

    KARDEŞİNİN MEZARINA DA ÇİÇEK BIRAKTI

    Ebedi Ateş'ten Anavatan Anıtı'na doğru ilerlerken Putin, kuşatma sırasında hayatını kaybeden kardeşi Viktor'un defnedildiği toplu mezara da çiçek bırakmak için durdu.

    Sarmat Füze Kompleksi
    © Sputnik / Sergei Kazak
    2019’da Rus ordusu hangi yeni silahlara sahip olacak?
    900 GÜNLÜK KUŞATMA 1.5 MİLYON CAN ALDI

    Leningrad kenti (St. Petersburg) 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı.

    8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti.

    Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii
    Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi
    Karikatür
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet