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23:15 27 Ocak 2019
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    Türk Akımı- Pioneering Spirit

    Rus uzman: Ukrayna hem Rusya'ya yaptırıma katılmak, hem de gaz transitinden para kazanmak istiyor, şimdilik hiçbirini başaramıyor

    © AA / Özgün Tiran
    Rusya
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    Ukraynalı enerji uzmanı Karel Girman’ın Türk Akımı projesinin Ukrayna için Kuzey Akımı-2’den bile tehlikeli olabileceğine dair açıklamasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Yuriy Poçta, Kiev'in dengeli kararlar alıp politikanın yönünü tam olarak belirlemesi gerektiğini belirtti.

    Kuzey Akım-2
    © REUTERS / Axel Schmidt
    Ukrayna hükümetinin enerji danışmanı: Türk Akımı ‘tehlikelilerin en tehlikelisi’
    Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'nden (RUDN) Prof. Dr. Yuriy Poçta, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte, Ukrayna hükümeti bünyesindeki Reformlara Destek Stratejik Danışmanlar Kurulu'ndan enerji uzmanı Karel Girman'ın Türk Akımı projesinin Ukrayna için Kuzey Akımı-2'den bile tehlikeli olabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

    Poçta, Ukrayna'nın birbirine zıt iki arzunun arasında kaldığını belirterek şöyle devam etti:

    "Bir taraftan mümkün olduğu kadar Rusya'ya zarar vermek, yaptırımlara katılmak, diğer yandan da Rus transitinden para kazanmak istiyorlar. Şimdilik ne birini, ne de diğerini başarabildiler."

    Gazprom
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Gazprom, bu yıl Türk Akımı’nın yapımına 102 milyar ruble aktaracak
    'ÇOK TUHAF GÖRÜNÜYORLAR'

    Ukrayna yönetiminin dengeli kararlar alması ve politikanın yönünü tam olarak belirlemesi gerektiğini söyleyen Poçta, şu manzarayı çizdi:

    "Kuzey Akımı-2'yi ekonomileri için ölümcül tehlike olarak algıladılar, şimdi de Türk Akımı dikkatlerini çekti. Rusya her zaman bunun bir ticari proje olduğunu vurguluyor, biz ilgi duyan herkesle çalışıyoruz. Ukrayna şikâyet ve eleştirileriyle gerçekten çok tuhaf görünüyor."

    'ŞİZOFRENİK KAFA'

    Kiev'in Gazprom'la olan kontratının akıbetini düşünmesi gerektiğine dikkat çeken uzman, şunları söyledi:

    "Ukraynalı elit tabakanın kafasındaki şizofreni, bir takım aklı başında eylemlerde bulunmalarını engelliyor. Şu anda onların transfer sistemi üzerinden yapılan sevkiyatlar ile ilgili bu yılsonu süresi biten kontratla neler yapılacağı konusunda Gazprom ve Avrupa Komisyonu (AK) ile anlaşmalılar."

    Polonya bayrağı
    © AFP 2018 / Bartosz Siedlik
    Polonya Başbakanı 'Kuzey Akımı- 2' projesinin durdurulamayacağını itiraf etti

    KUZEY AKIMI'NA AMERİKAN KISKACINA GÜVENİP

    Ukrayna hükümeti bünyesindeki Reformlara Destek Stratejik Danışmanlar Kurulu'ndan enerji uzmanı Karel Girman, daha önce, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Kiev için 'tehlikeli' olduğu değerlendirmesinde bulunup 'Kuzey Akımı-2'nin Güney Avrupa'daki alıcılara gaz tedarik edemeyeceğini' ve bunun Ukrayna'ya Rus gazının transitinin büyük bir kısmını koruma şansı vereceğini iddia etmişti.

    Etiketler:
    Reformlara Destek Stratejik Danışmanlar Kurulu, Avrupa Komisyonu, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN), Gazprom, Kuzey Akımı 2, Türk Akımı, Yuriy Poçta, Karel Girman, Ukrayna, Rusya
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