Putin Petersburglularla tokalaşmak için korumasını uzaklaştırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad Kuşatması’nın sona ermesinin 75. Yıldönümünün kutlandığı St. Petersburg’da kent halkı ile bir arada olmak için korumasını bir el hareketiyle uzaklaştırdı.

Yayınlanan görüntülerde, Putin’in korumalarından bir kişinin onu etraftaki insanlardan korumaya çalıştığı, fakat Rus liderin Piskaryovskiy Anıt Mezarı’na anma etkinlikleri için gelen Petersburglularla konuşmak ve tokalaşmak için bir el hareketiyle korumasını uzaklaştırdığı görülüyor.

Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 27, 2019

​Putin’in dikkatini en çok çekense küçük bir kız oldu. Rus lider, çocuğa ayrı bir ilgi göstererek, selamlaşıp konuştu.

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Leningrad kenti (St. Petersburg) 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı. 8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti. Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.