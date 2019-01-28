Rusya ile İran, Venezüella'daki tarafları ortak noktada buluşturmak için çalışmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Zarif, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde ülkelerinin Venezüella'daki siyasi güçler arasında ortak anlayış sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Bakanlar, Venezüella'daki gelişmeleri istişare etti. Her iki taraf da, ulusal barışın sağlanması ve sosyo-ekonomik sorunların en kısa sürede çözülmesi için Venezüella'daki sorumlu siyasi güçler arasında ortak anlayış sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti" dendi.

Tahran'ın talebi üzerine görüşmede Lavrov ve Zarif, Rusya-İran ilişkilerindeki bir dizi konuda fikir alışverişi de yaptı.