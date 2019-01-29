Rus sınırları yakınlarında son bir günde 3 ABD keşif uçağı tespit edildi

ABD'nin İngiltere'deki Mildenhall hava üssünden havalanan Boeing RC-135V keşif uçağının Kaliningrad Bölgesi yakınlarında göründüğü ifade edilen haberde, ayrıca İtalya'daki Sigonella hava üssünden havalanan RQ-4B Global Hawk keşif uçağının da Leningrad ve Pskov bölgelerinin sınırı boyunca uçuş yaptığı kaydedildi.

Aynı zamanda Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon anti denizaltı uçağına da Rus Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı kaydedildi. Rus savaş uçağının, güvenli bir mesafeye yaklaştığı P-8A Poseidon'u Rus sınırlarından uzaklaşmaya zorladı.

Batı ülkelerinin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktivitesi son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın batı sınırları, Kırım ve Krasnodar bölgesi yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.