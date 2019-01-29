Rus Dışişleri'nden ABD'nin Venezüella petrol şirketine yaptırımlarına tepki: Hem hükümeti devirmek hem de kârlı çıkmak istiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulaması eleştirdi ve bu kararı 'yasa dışı' olarak tanımladı.
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Venezüella'da işleri olan ABD şirketlerinin yaptırımlar dışında tutulduğu hatırlatmasını da yapan Lavrov, "Bu şu anlama geliyor: (Venezüella'da) hem rejim değiştirmek, hem de bundan kâr sağlamak istiyorlar" dedi.
Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkenin lideri Nicolas Maduro'yu desteklemek için Rusya'nın gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.
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