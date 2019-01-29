Rus Dışişleri'nden ABD'nin Venezüella petrol şirketine yaptırımlarına tepki: Hem hükümeti devirmek hem de kârlı çıkmak istiyorlar

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulamasının 'yasa dışı' bir girişim olduğunu söyledi. Rus Dışişleri Bakanı, ABD'yi yaptırımlar ile Venezüella'nın devlet varlıklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı.

© REUTERS / Marco Bello Venezüella'dan yaptırımlara karşı hamle: Döviz alışverişi için özel platform kuruldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulaması eleştirdi ve bu kararı 'yasa dışı' olarak tanımladı.

Venezüella'da işleri olan ABD şirketlerinin yaptırımlar dışında tutulduğu hatırlatmasını da yapan Lavrov, "Bu şu anlama geliyor: (Venezüella'da) hem rejim değiştirmek, hem de bundan kâr sağlamak istiyorlar" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkenin lideri Nicolas Maduro'yu desteklemek için Rusya'nın gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.