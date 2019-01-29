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16:27 29 Ocak 2019
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    Spor salonu

    Putin’den talimatı alan Rus hükümeti sporu teşvik için vergi indirimine gidiyor

    © Fotoğraf : Pixabay
    Rusya
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    Rus hükümeti, halkı spora teşvik etmek için bu alanda yapılacak harcamalar için vergi indirimine gitmeyi planlıyor. Spor salonu masraflarının bir kısmını devletin karşılaması gibi maddeler içeren düzenlemelerin de katkısıyla Rusya’da sporla uğraşanların sayısının 80 milyona çıkarılması hedefleniyor.

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    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    Rusya'nın, judoda siyah kemer sahibi olan ve sporun pek çok çeşidine ilgisi olduğu bilinen lideri Vladimir Putin'in talimatı ile halka spor harcamalarında vergi indirimi sağlayacak vergi kanunu düzenlemelerinin, Rus Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtildi.

    Söz konusu düzenlemelerin amacı, halkı fiziksel aktivitelerini artırmaya ve sağlıklarını iyileştirmeye teşvik etmek için spor hizmeti ödemelerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması.

    Rus RBK gazetesinin haberine göre, Ocak 2020'de yürürlüğe alınması planlanan söz konusu düzenlemeler, vergi kanununun sosyal vergi indirimleriyle ilgili olan maddesine getirilecek. Bu maddeyle, eğitim ve sağlık hizmetleri için hem şahsen hem de yakınları için yaptıkları harcamalarda vatandaşlara belirli miktarda vergi indirimi sağlanıyor. Yeni düzenlemelerleyse vergi indirimi sağlanacak alanlara spor ve fizyoterapi için yapılan harcamalar da dahil edilmiş olacak.

    SPOR SALONU ÜYELİĞİNİN BİR KISMINI DEVLET KARŞILAYACAK

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    © Ruptly .
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    Sözgelimi, yıllık spor salonu üyeliği harcaması 50.000 rubleyi (4.000 Türk lirası) bulan bir vatandaşın ödemesinin yüzde 13'ünü devlet karşılayacak. Bu miktar da 6.500 rubleye (520 Türk lirası) tekabül ediyor.

    ‘MALİ KÜLFETİ YÜKSEK HİZMETLER KAPSAM DIŞINDA BIRAKILACAK'

    Moskova'da vergi danışmalığı yapan ‘Lemçik, Krupskiy i Partnerı' şirketinin avukatı Ella Laluyeva mali külfeti yüksek olan hizmetler için vergi indiriminden yararlanmanın mümkün olmayacağını söyledi ve ekledi: "Vergi indirimi talep edilebilen hizmetlerin maliyetinin yıllık 120.000 rubleyi (yaklaşık 10.000 Türk lirası) geçmemesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, mümkün olan en yüksek vergi indirimi 15.600 rubleye (yaklaşık 1200 Türk lirası) tekabül edecek."

    ‘SPOR ALIŞKANLIĞI OLANLARIN SAYISININ YÜZDE 55 ORANINDA ARTIRILACAK'

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    © REUTERS / Maksim Şemetev
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    Rus Spor Bakanı Pavel Kolobkov'a göre, şu anda Rusya'da sporla uğraşan vatandaşların sayısı şu anda yaklaşık 50 milyon. Ancak bu sayının 2024 yılında yüzde 55 arttırılarak 80 milyona çıkartılması hedefleniyor.

    PARLAMENTODAKİ DİĞER PARTİLER DE DESTEKLİYOR

    Vergi kanununa getirilecek düzenlemeler iktidar partisi dışındaki siyasetçiler tarafından da destek gördü. Sözgelimi Liberal Demokrat Parti'nin kültür ve spordan sorumlu başkanı Mihail Degtyarev, "Günümüzde sağlıklı yaşam tarzı, dengeli beslenme ve spor oldukça popüler. Spor kulübüne yazılmak adeta bir moda gibi. Beden eğitimine yönelik söz konusu vergi indirimlerinin son derece rağbet göreceğini düşünüyorum" dedi.

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    Etiketler:
    spor, Rus RBK, vergi, judo, Rusya Liberal Demokrat Partisi, Lemçik, Krupskiy i Partnerı, Rus Maliye Bakanlığı, Mihail Degtyarev, Pavel Kolobkov, Ella Laluyeva, Moskova, Rusya
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