Rusya: ABD'nin Polonya'da düzenleyeceği konferans, Ortadoğu bölgesindeki barış ve istikrar için tehlikeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD ve Polonya’nın organize ettiği Ortadoğu konulu dışişleri bakanları konferansının bölgedeki barış ve istikrar için tehlikeli olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Bogdanov, "Katılmama kararını aldık. Bu etkinliğin, Ortadoğu bölgesindeki barış ve istikrar için tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Acele içinde ve önde gelen Ortadoğu ve bölge dışı ülkelerin fikri dikkate alınmadan organize edilen" konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nda bir kaynak, Rusya'nın kararını gözden geçirmesini ve etkinliğe katılmasını umduklarını dile getirmişti.

ABD ve Polonya'nın organize ettiği Ortadoğu konulu dışişleri bakanları konferansı, 13-14 Şubat günleri arasında Varşova'da gerçekleşecek. Açılışını ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz yapacak.

İran'ın konferansa davet edilmemesi dikkatleri çekmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Varşova'daki konferansın İran karşıtı nitelik taşımadığını savunmuştu.