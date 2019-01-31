Kosaçev: Maduro’nun Rusya’dan korunma talebinde bulunacağına ihtimal vermiyorum

Daha önce Sputnik’e konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyasına talimat verdiğini düşündüğünü ve bunun olması durumunda, sorumluluğun bu devletlerde olacağını söylemişti.

Kosaçev, “Maduro’yu bizzat ortadan kaldırma planları olup olmadığını söylemek şimdilik zor. Ancak, Fidel Castro’ya (Küba lideri) 637 kez suikast girişimi olduğunu hatırlarsak, böyle bir olasılığı dışlayamayız. Latin Amerika bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere, bir çok oyuncu için bahisler son derece yüksek” ifadelerini kullandı.

Ordunun mevcut başkanın tarafında olduğunu ve Maduro’nun bizzat kendisinin çok iyi korunduğunu söylediğini hatırlatan Kosaçev, “Ancak, doğrudan Rusya’dan korunma talebinde bulunacağını sanmıyorum” dedi.