İnternetin yeni trendi: Putin ile Maduro Sovyetler'de aynı müzik grubunda mıydı?

Venezüella'da yaşanan olaylar gündemdekini yerini korurken, 80'li yıllardan kalma bir klip de bu tartışmalara damgasını vurdu. Sovyetler Birliği'nde 1987 yılında yayınlanan klipte, müzik grubunun iki üyesinin Putin ile Maduro'ya olan benzerliği dikkat çekiyor.

Sovyetler Birliği'nde 80'li yılların ünlü müzik gruplarından Альянс (İttifak) adlı grubun 'На заре' (Şafak vakti) isimli şarkısı 32 yıl sonra yeniden gündemde.

İlk olarak 1987 yılında yayınlanan şarkının klibinde 80'li yılların modasına özgü kıyafetleri ve dans figürleriyle yer alan grup üyelerinin ikisi, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya benzetildi.

Geçen sene YouTube'a yüklenen ve 100 binden fazla görüntülenme alan bu klip, sıcaklığını koruyan Venezüella gündemiyle birlikte çok sayıda paylaşım aldı. Grubun solisti Putin'e benzetilirken, klavyecisi ise videoyu aynı zamanda YouTube'a yükleyen Oleg Parastaev isimli bir müzisyen.

Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesinin ardından başlayan olaylarda Rusya, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklediğini açıklamıştı.