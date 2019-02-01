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14:49 01 Şubat 2019
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    Pentagon

    'Pentagon, uzaya 'düşük güçlü gösteri lazeri' konuşlandırmayı planlıyor'

    © AFP 2018 /
    Rusya
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    Eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Andrey Kokoşin, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yakın gelecekte uzaya 'düşük güçlü gösteri lazeri' konuşlandırmayı planladığını söyledi.

    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.
    © Sputnik / Sergey Mamontov
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    Sputnik'e konuşan Kokoşin, "Pentagon, kısa süre önce füze savunma sistemleriyle ilgili bir rapor yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda açıklamalarda bulundu. Raporda büyük hacimli enerji verimli ve kompakt lazerler kullanılarak uzay bazlı füze savunma sistemleri geliştirme imkanını araştırma görevi belirlendi. Nitekim Pentagon, yakın gelecekte 'düşük güçlü gösteri lazeri' üretmeyi planlıyor" dedi.

    Kokoşin, özellikle Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin Avangard hipersonik füze sistemini de kullanarak ABD'ye ait her türlü füze savunma hedefini imha edebilecek kapasitede olduğunu kamuoyuyla paylaşılmasından sonra ABD'li uzmanların bu alanda neler yapılabileceğini daha bilinçli şekilde anlamaya başladığının altını çizdi.

    9М729 füzesi
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kokoşin, Rusya'nın gerekli teknik ve stratejik imkanlara sahip olduğunu ve Washington'un bu adımına çok kısa sürede uygun yanıt vereceğini söyledi.

    ABD'nin Avrupa'ya yeni füzeler konuşlandırması halinde buna da karşılık verileceğini kaydeden Kokoşin, stratejik istikrarın yeni 'eylem-karşı eylem' döngüsü nedeniyle belirgin şekilde azalacağını vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Alessandro Garofalo
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    'ABD'NİN HEDEFİ ÇİN'

    Washington'un amacının bölgesindeki denizleri hedef alan 1000'den fazla füzeye sahip Çin'e karşı koymak olduğunu belirtti.

    ABD'nin değerlendirmelerine göre Çin'in Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ni hedef alan 1000'den fazla orta ve kısa menzilli füze ürettiğini ve bunların ABD'nin bu bölgeye girmesini engellediğini anlatan Kokoşin, ABD'nin INF'den çekilerek Çin'i heedef almak istediğinin altını çizdi. 

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    Etiketler:
    INF Anlaşması, füze savunma sistemleri, Pentagon, Andrey Kokoşin, Donald Trump, Çin, Rusya, ABD
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