Rus İskender-M, yeni tür füzeler alacak

Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Başkanı Mihail Matveyevskiy de ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği iddia ettiği 9M729 füzesinin, İskender-M füzesinin modernizasyonu sırasında ortaya çıktığını açıkladı.
Matveyevskiy, 9M729 füzesinin, gücünü artıran donatım ve daha yüksek hedef vurma hassasiyetini sağlayan yeni kontrol sistemiyle donatıldığını söyledi.
9M729 füzesi, ABD'nin INF'den çekilmesine neden gösterilmişti. Washington, bu füzenin anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Moskova, bu suçlamaları reddediyor.
Kremlin, 9M729 füzesinin anlaşmanın yasakladığı mesafeler için geliştirilmediği ve denenmediğini vurgulamıştı.
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