Rus İskender-M, yeni tür füzeler alacak

© Sputnik / İskender operasyonel ve taktik füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

Rusya Savunma Bakanlığı Roket ve Topçu Başmüdürlüğü Bilimsel ve Teknik Konsey Başkanı Roman Spirin, İskender-M sisteminin savaş yeteneklerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirterek şu anda yapılan ve planlanan bilimsel araştırma ve deneysel çalışmaların genel olarak sistemin modernizasyonu ve sistem için yeni tür füzelerin geliştirilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Başkanı Mihail Matveyevskiy de ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği iddia ettiği 9M729 füzesinin, İskender-M füzesinin modernizasyonu sırasında ortaya çıktığını açıkladı.

Matveyevskiy, 9M729 füzesinin, gücünü artıran donatım ve daha yüksek hedef vurma hassasiyetini sağlayan yeni kontrol sistemiyle donatıldığını söyledi.

9M729 füzesi, ABD'nin INF'den çekilmesine neden gösterilmişti. Washington, bu füzenin anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Moskova, bu suçlamaları reddediyor.

Kremlin, 9M729 füzesinin anlaşmanın yasakladığı mesafeler için geliştirilmediği ve denenmediğini vurgulamıştı.