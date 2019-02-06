Rusya'nın yeni S-350 Vityaz füze savunma sistemi, ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacak

Rusya'nın geliştirdiği yeni orta menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-350 Vityaz'ın ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacağı açıklandı.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Rus İskender-M, yeni tür füzeler alacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni geliştirilen S-350 Vityaz'ın ilk bataryaları, 2019 yılında Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacak.

Bakanlığın açıklamasında, "Kompleksin Leningrad Bölgesi'ndeki Hava-Uzay Kuvvetleri Füze Savunma Birliği'nin eğitim merkezine teslim edilmesi planlanıyor. Bunun öncesinde ilgili askeri personele yeni S-350 Vityaz sisteminin kullanımına ilişkin eğitim verilecek" dendi.

S-350'nin Sovyet üretimi olan ve eski modifikasyonlara sahip S300 ve Buk modellerinin yerini alması bekleniyor.

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey Şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.