Verşinin: İdlib'deki militanların varlıklarını sonsuza dek sürdürmelerine müsaade edilemez

El Nusra Cephesi militanlarının Suriye'nin İdlib kentinde kontrol ettiği toprakları genişlettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bu kentteki militanların varlığının sonsuza dek süremeyeceğini söyledi. Verşinin, olası İdlib harekâtının daha etkili şekilde yürütüleceğini de vurguladı.

Rus basınına konuşan Verşinin, "İdlib'deki militanların varlığının sonsuza dek sürmesinin hem Rusya hem de uluslararası toplum açısından mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.

'MİLİTANLARLA MÜZAKERE YAPILAMAZ'

Rusya, Suriye ve diğer ülkelerin herhangi bir bölgede terör yuvasının güçlenmesini kabul etmeyeceklerini sürekli olarak dile getirdiğini anımsatan Verşinin, "Nitekim bugün olumsuz bir eğilim var. El Nusra ve ona bağlı Heyet Tahrir el Şam, İdlib'de kontrol ettikleri alanları genişletiyor. Militanlar, siyasi süreç yürütülmesi de öngörülen ılımlı muhaliflerin bulunduğu alanları kontrol altına alıyor. Bu kontrol, İdlib'in tamamına yayıldı. Bu, kötüye gidiş anlamına geliyor. Hem Rusya hem de BM, söz konusu grupları terör örgütü kabul ediyor. Onlarla müzakere yapılamaz" ifadelerini kullandı.

'OLASI İDLİB HAREKÂTI DAHA ETKİLİ YÜRÜTÜLECEK'

Verşinin, İdlib'deki olası askeri harekâtın çok daha etkili bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.