Rus Sberbank, Denizbank’ı yılın ilk çeyreğinde satmayı planlıyor

Denizbank'ın hakim ortağı Rus Sberbank, bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Denizbank’ı Emirates NBD Bank’a satmayı planlıyor.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su German Gref, Rus Yatırım Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizbank'ı bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Dubai merkezli Emirates NBD Bank'a satmayı planladıklarını söyledi.

Sberbank Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Lev Hasis, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Denizbank'ın satılması için BAE'nin düzenleme kuruluşundan Şubat ayının sonuna kadar onay almayı umduklarını, diğer düzenleme kuruluşlarından gerekli onayı aldıklarını belirtmişti.