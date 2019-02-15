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16:14 15 Şubat 2019
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    Michael Calvey

    Rusya'da yatırımları bulunan ABD'li işadamı Calvey Moskova'da gözaltına alındı

    © Fotoğraf : Twitter
    Rusya
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    Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey'in Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

    Jair Bolsonaro
    © REUTERS / Adriano Machado
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    Moskova'daki Basman Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Calvey'in yanı sıra aynı şirketten yetkililerin de olduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

    Mahkeme sözcüsü Yuliya Tsareva, gözaltına alınan diğer kişilerin Baring Vostok Yatırım Müdürü İvan Zyuzin, mali sektör partneri Fransız vatandaşı Phillipe Delpal, medya partneri Vagan Abgaryan, Vyatka Bank Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Kordiçev ve 'Pervoe Kollektorskoe Büro' Genel Müdürü Maksim Vladimirov olduğunu ifade etti.

    10 YILA KADAR HAPİS ALABİLİRLER

    Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtti. Yasadaki ilgili maddeye göre zanlılar 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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    © REUTERS / Ariel Schalit
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    'ŞİRKET FAALİYETLERİYLE İLGİSİ YOK'

    Bu arada Baring Vostok'tan yapılan açıklamada, Calvey ve diğer isimlerin Vostoçnıy Bank ile yaşanan bir ticari ihtilaf nedeniyle gözaltına alındığı, gözaltıların şirket faaliyetleriyle ilgisi olmadığı öne sürüldü.

    1994'TEN BERİ FAALİYETTE

    Calvey, Rusya'da varlıkları bakımından ilk 40 şirket arasında yer alan Vostoçnıy Bank'ın kontrol hissesini elinde bulunduruyor.

    Şirketin sitesindeki verilere göre Rusya ve BDT ülkelerinde 1994 yılından beri faaliyet yürüten şirket, şimdiye dek Rus ekonomisine 2.8 milyar dolarlık yatırım yaptı.

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    Etiketler:
    yolsuzluk, Baring Vostok, ABD, Moskova, Rusya
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