Rusya yapımı Ka-32 helikopterlerinden ilki Türkiye'de

© Fotoğraf : Emergencies Ministry RF Türkiye Rusya’dan satın aldığı Ka-32 helikopterlerinin sayısını arttırabilir

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Teknolojisi Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boginskiy, "Şu anda Türkiye'ye helikopterleri (Ka-32) teslim ediyoruz, üç araçtan ilkinin sevkiyatı tamamlandı. Mart sonunda, yılın ikinci çeyreğindeyse sevkiyatın genişletilmesi konusunda görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Boginskiy daha önceki bir açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin Ka-32 helikopterleri sevkiyatının genişletilmesini görüşmekte olduklarını belirtip Ankara'nın beş helikopter daha satın alabileceğini söylemişti.

Ka-32, arama kurtarma operasyonları, orman yangınlarını söndürme çalışmaları, kargo taşıma, hasta ve yaralıların tahliyesi gibi görevlerin yanı sıra devriye ve özel harekâta destek için de kullanılmak üzere tasarlanmış bir helikopter tipi.