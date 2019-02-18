Rusya yapımı Ka-32 helikopterlerinden ilki Türkiye'de

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Teknolojisi Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boginskiy, "Şu anda Türkiye'ye helikopterleri (Ka-32) teslim ediyoruz, üç araçtan ilkinin sevkiyatı tamamlandı. Mart sonunda, yılın ikinci çeyreğindeyse sevkiyatın genişletilmesi konusunda görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" dedi.
© Fotoğraf : Emergencies Ministry RF
Boginskiy daha önceki bir açıklamasında, Rusya ve Türkiye'nin Ka-32 helikopterleri sevkiyatının genişletilmesini görüşmekte olduklarını belirtip Ankara'nın beş helikopter daha satın alabileceğini söylemişti.
Ka-32, arama kurtarma operasyonları, orman yangınlarını söndürme çalışmaları, kargo taşıma, hasta ve yaralıların tahliyesi gibi görevlerin yanı sıra devriye ve özel harekâta destek için de kullanılmak üzere tasarlanmış bir helikopter tipi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)