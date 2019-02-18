Lavrov: ABD'nin Fırat'ın doğusunda yol açtığı sorunları çözmek kolay olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğu kıyısında kurduğu askeri üsleri ve Kürtlere yaptığı silah teslimatlarını çözümü kolay olmayan sorunlar olarak tanımladı.

Moskova'da Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi ile görüşen Lavrov, toplantı sonrasında düzenlenen basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerine değinen Lavrov, "ABD, Fırat'ın doğu kıyısında teröristler için kurduğu şu cezaevlerinin yanı sıra daha sonra çözülmesi gerekecek olan daha çok şey yapmayı başardı. Bu kolay olmayacak" diye konuştu.

Lavrov, "Askeri üsler, Kürtlere teslim ettikleri silahlar da bunların arasında, bu üslerin ve silahların akıbeti, örneğin Türkiye açısından çok ciddi kaygı konusu. Ancak en önemli sorun, Tanf'ta yasadışı olarak kurulan, Amerikalıların Suriye topraklarında daha sonraki eylemler için militanları eğittiği ve kötü şöhretli Rukban sığınmacı kampının bulunduğu güvenlik bölgesidir" ifadelerini kullandı.

Zor bir insani durumun yaşandığı Rukban'dan sığınmacıların çoktan çıkarılması gerektiğini söyleyen Lavrov, ancak ABD ve kontrolündeki militanların buna izin vermediğini kaydetti.

Rus diplomat, "Oradan (Rukban sığınmacı kampından) sığınmacıların çoktan çıkarılması lazım. Suriye hükümeti ile birlikte bu yönde çağrı yapıyoruz. Ancak ABD ve kontrolündeki kapmı kontrol eden aşırıcılık yanlıları, insanların oradan çıkmasını yasaklıyor" dedi.

Lavrov, Rukban'a gönderilen 2. insani yardım konvoyuna refakat eden Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin ‘orada kesinlikle her şeyin yolunda olmadığına ikna olabildiklerini' ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gerekli bilgileri aktarabileceklerini umduğunu ifade etti.