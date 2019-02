Peskov: Bazı ülkeler, Rus medyasına baskı için sosyal medya devlerine 'iş' veriyor

Facebook'un Russia Today'de (RT) Anissa Naouai'nın sunduğu 'In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Backthen sayfalarını kapatmasını yorumlayan Peskov, "Maalesef, sosyal ağlar ve diğer şifreli platformlarda hizmet sunan birçok büyük şirketin dost olmayan ülkelerin hükümetleri tarafından Rus basınına baskı uygulamak üzere tutulduğu bir sır değil. Bununla birçok kez karşı karşıya kaldık. Bu eylemler, bu büyük ve yeterince saygın uluslararası kuruluşlara güvenin yitirilmesine ve itibarlarının zedelenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

RT'nin aceleci davranmaması ve öncelikle açıklama yapılmasını beklemesi gerektiğini kaydeden Peskov, RT'nin mutlaka çıkarlarını koruması gerektiğinin ve Rus medya kuruluşlarının bunu daha önce defalarca başardığının da altını çizdi.

Facebook, RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu ‘In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Backthen sayfalarını kapattı. Sayfalar, CNN'in RT ile bağlantılı olduklarını yazmasının hemen ardından kapatıldı. Diğer yandan sayfaları yöneten Maffick Media şirketi RT ile bağlantısı olduğunu inkâr etmezken, hiçbir kural ihlali yapmadığını da vurguluyor.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, CNN'in RT ile bağlantısı olduğu haberinin ardından Facebook'un Maffick Media şirketine bağlı olan sayfaları kapatmasını ‘jeopolitik cepheleşme' olarak nitelendirmişti. Simonyan, CNN'in bir kez daha ABD Dışişleri Bakanı ve NATO'nun sağ kolu gibi hareket ettiğini kaydetmişti.