Karadeniz'deki ABD destroyeri, Rus savaş gemilerin takibinde

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ve güdümlü füzelerle donatılan Donald Cook destroyeri, 19 Şubat 2019 tarihinde Moskova saatiyle 17.00'da, Karadeniz sularına girdi. Rusya Karadeniz Filosu, sahip olduğu güçleri ve araçları kullanarak Amerikan destroyerinin aralıksız takibini organize etti" dendi.

Amerikan gemisini doğrudan kontrol altında tutan gemilerin ‘Orehovo-Zuyevo' küçük füze gemisi ile ‘İvan Hurs' keşif gemisi olduğu kaydedildi.