Putin ile Kral Selman, küresel hidrokarbon piyasalarında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in telefon görüşmesi yaparak iki ülke arasındaki işbirliği konularını istişare ettiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Kral Selman, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki güncel işbirliği konularını ele aldı.

Ticari-ekonomik ve yatırım alanları da dahil olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda sağlanan yüksek işbirliği seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, geniş yelpazeli Rus-Suud bağlarını daha fazla güçlendirme konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Küresel hidrokarbon piyasalarındaki durum hakkında da görüş alışverişi yapan Putin ve Kral Selman, iki ülke arasındaki koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını altını çizdi.