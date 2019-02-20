Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor

Daily Beast gazetesi, ABD istihbarat çalışanlarının, Rusya'nın 23 Ocak'ta yabancı temsilcilere gösterdiği füzenin 9М729 seyir füzesi olmadığını iddia ettiğini bildirdi.

Konaşenkov, "Rusya'nın INF'yi ihlal eden 9М729 füzesini geliştirdiği yönündeki tüm suçlamaların sadece CIA ve ABD'nin jeo-uzamsal istihbarat ajanslarının uydurma ‘istihbarat bilgileri' üzerine inşa edildiği açıkça belli oldu" diye konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini öne sürdüğü 9M729 füzesi, 23 Ocak 2019 tarihinde, yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde tanıtılmıştı.

Askeri ataşelere 9M729'un özellikleri hakkında verdiği brifinge ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya'daki ataşeleri katılmayı reddetmişti.

Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mihail Matveyevskiy, 9M729 füzesinin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve anlaşmanın koşullarına uygun olduğunu ifade etmişti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.