Ryabkov: Rusya'nın askeri gücünü istikrarlı şekilde artırmalıyız, NATO başka dilden anlamıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'yla ilişkiler konusunda Moskova'nın askeri gücünü istikrarlı bir şekilde pekiştirmesi ve buna paralel olarak, gerilimi ve silahlı çatışmaları önlemek için İttifakla görüşmeler yapması gerektiğini söyledi.

Mejdunarodnaya Jizn dergisine demeç veren Ryabkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü istikrarlı bir şekilde artırmalıyız. NATO'lu meslektaşlarımız başka dilden anlamıyor. Paralel olarak, gerilimi düşürme konusu üzerine derin ve ciddi bir konuşma yapmalıyız. Klişe ve ideoloji olmadan. Susmamız değil, konuşmamız gerekli" dedi.

Ryabkov, NATO'yla kurulacak olası siyasi diyaloğun İttifak'ın saldırılarının mağdurları için tazminat ödenmesi konusunu içerip içermeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Tazminatları tartışmamıza gerek yok, zira Rusya, başka biri için bu konuyu istişare edemez. Üzerinde durmamız gereken konu, Rusya ve NATO arasındaki askeri cepheleşmede gerilimin tırmanmasının önlenmesi olmalı."

Ryabko, "Bu, yalnızca NATO üyelerinin 'ön cephe askerleri' olarak adlandırdığı kişileri değil herkesi ilgilendiren ciddi bir konu" diye ekledi.