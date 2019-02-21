‘İstanbul Boğazı’ndaki tanker trafiği, önümüzdeki ay tamamen normale dönecek’

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki geçişlerde genel olarak Rus ve Kazak petrolü ile yüklü tankerlerin toplu gecikmeler yaşadığı yönündeki haberler konusunda, Türkiye'deki Rus yurtdışı kurumlarının boğazlardaki durumu dikkatle takip ettiklerini, tespit edilen sorunun çözümü konusunda işbirliği amacıyla ilgili Türk kurumlarıyla gerekli temasları sağladıklarını bildiririz. Rus işletme birimlerinin endişelerini Türk partnerlerimizin bilgisine sunuyoruz" diye konuştu.

Türk yetkililerin Türk menşeili gemiler de dâhil olmak suretiyle ülkeleri ne olursa olsun tüm gemilerle ilgili olan sorunun olduğunu kabul ettiklerini söyleyen Kasimova, bu durumun ciddi olduğunu ve kış döneminde boğazlardan büyük gabarili gemilerin geçişlerinin yoğunlaşmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre sorunun çözümü için aktif bir çalışma yapıldığına, şu anda Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerin bekleme sürelerinin kademeli olarak azalmaya başladığına dikkat çeken Kasimova, mart ortalarına — nisan başına kadar da tanker trafiğinin tamamen normale döneceğini vurguladı.

Kasimova, "Boğazlardaki kuyruk sorununun ortadan kalkması amacıyla durumu dikkatle takip etmeye ve Türk partnerlerimizle işbirliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.