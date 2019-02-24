Kalaşnikov'un ürettiği yeni İHA Amerikan basınında: Dünyayı değiştirecek

Washington Post gazetesi, Rus silah üreticisi Kalaşnikov’un IDEX 2019 fuarında tanıttığı yeni insansız hava aracının (İHA) askeri alanda devrim yaratabilecek tüm imkânlara sahip olduğunu yazdı.

Washington Post gazetesine konuşan uzmanlar, Kalaşnikov şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda tanıttığı Kub-BLA adlı yeni İHA'nın ‘dünyayı değiştirebileceğini' ve askeri alanda devrim yaratabilecek tüm imkânlara sahip olduğunu belirti.

Yazıda, "Fuardaki minik İHA'nın tank, zırhlı araç ve avcı uçaklarının arkasında fark edilmemesine rağmen, aynı akrabası ‘AK-47' (otomatik saldırı tüfeği) gibi savaşın niteliğini değiştirme potansiyeline sahip" ifadelerine yer verildi.

ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden Prof. Nicholas Grossman'a göre "böyle bir tasarımı elde edecek olanlar, ABD'nin en akıllı bazı bombalarının dışında, benzeri olmayan yüksek isabet oranına sahip bombayı yönetebilecek".

Kalaşnikov'un fuardaki standında yapılan sunuma göre Kub adlı kamikaze İHA, 80 ila 130 kilometre arasında hız geliştirebiliyor, yaklaşık 3 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yeni İHA kullanımı rahat, etkili ve pahalı olmayan bir araç olarak değerlendiriliyor.