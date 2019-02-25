Rusya'nın en büyük ticaret partneri Çin oldu: Yüzde 24.5'lik rekor artış

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, geçen yıl sonunda Rusya'nı toplam ticaret hacminde yüzde 17.5 artış yaşandı ve 688 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Çin ise Rusya'nın en büyük ticaret partneri oldu. Çin'le Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 24.5'lik rekor bir artışla 108.3 milyar dolara ulaştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya'nın toplam ticaret hacmi 2018 sonunda yüz de 17.5 artışla yaklaşık 688 milyar dolara ulaştı.

Rusya'dan yapılan ihracat miktarında yüzde 25.6 artışla 450 milyar dolar oldu. İthalat miktarı ise yüzde 4.7 bir artışla 238 milyar dolara yükseldi. Toplam ihracat payı ise bir önceki yılki yüzde 61.1'den yüzde 65.4'e çıktı. İthalat payında ise yüzde 38.9'dan yüzde 34.6'ya gerileme oldu.

Rusya'nın başlıca ticaret partneri ise Çin'di. Çin'le Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 24.5'lik rekor bir artışla 108.3 milyar dolara ulaştı. Rus mallarının ihracat miktarında yüzde 44 oranında bir artış meydana geldi ve toplamda yüzde 56 milyar dolarlık ihracat oldu. Satışlar başlıca olarak ham petrol, rafine bakır, petrokimyasal ürünlerinde arttı.

Çin'i karşılıklı ticaret hacminin 59.6 milyar dolara ulaştığı Almanya izledi. Bu arada Rusya'nın Avrupa Birliği ile toplam ticaret hacmi de 294.2 milyar doları buldu. Bu rakam Rusya'nın toplam ticaret toplam ticaret hacminin 42.8'ini kapsıyor.

Almanya'dan sonra Rusya'nın en çok ticaret yaptığı üçüncü ülke Hollanda oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 19 artarak 47.2 milyar dolara ulaştı.

Belarus'la da yüzde 11'lik artışla 34 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. İtalya da en çok ticaret yapılan beşinci ülke oldu. İtalya ile Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 12.7 artışla 27 milyar doları buldu.