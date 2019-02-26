Peskov'un kızı Avrupa Parlamentosu'nda stajyer oldu: 'Tepkiler Rusofobik'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, Avrupa Parlamentosu (AP) vekili Aymeric Chauprade'ın ofisinde stajyer olarak çalışmaya başladı. Chauprade, Yelizaveta Peskova'nın AP'de stajyer olmasının güvenlik ihlali olduğu iddilarını yalanlayarak, bunun 'Rusofobik' açıklamalar olduğunu kaydetti.

EU Observer ve France Soir gazetelerine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Yelizaveta, Avrupa Parlamentosu vekili Aymeric Chauprade'ın ofisinde stajyer olarak çalışmaya başladı. Bazı Avrupalı milletvekilleri durumu tepkiyle karşıladı. Sözgelimi Avrupa Halk Partisi'nden AP milletvekili Sandra Kalniete, Yelizaveta Peskova'nın stajyerliğini ‘güvenlik kurallarının ihlali' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız milletvekili Chauprade ise tepkilerin 'Rusofobik' olduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Chauprade "Kasımdan beri staj yapıyor. Fransa'dan bir öğrenci olarak, tamamen hukuki bir hakkı var. Ayrıca sözleşmesi Avrupa Parlamentosu ile, benimle değil. Sözleşme de ocakta onaylanıp uzatıldı, burada bir ihlal sözkonusu değil" dedi.

Chauprade, bazı milletvekillerinin Peskova'nın stajyer olmasının güvenlik ihlali olduğuna yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.