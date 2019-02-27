RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy: Beni Poroşenko'nun düşüşteki oylarının yükselmesi için tutukladılar

Kanadalı bağımsız gazeteci Eva Barlett'e konuşan Vışinskiy, "Demir parmaklıklar ardında tutulmam, Kiev yönetiminin seçim yılında Poroşenko'nun düşüşte olan popülerliğini artırma girişiminden ibaret" dedi.

'TAKAS ÖNERİSİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMASININ BİR PARÇASI'

Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ve henüz mahkeme huzuruna çıkmadan bazı üst düzey Ukraynalı siyasetçilerin kendisini bir Ukrayna vatandaşıyla takas etme önerisi sunduğunu anımsatan Vışinskiy, "Takaslar, ekonomiyi düzeltme, ülkede barışı sağlama veya Donbass'taki savaşı sona erdirme konusunda son 5 yıl içinde hiçbir şey yapamayan mevcut Kiev yönetiminin sevdiği bir halkla ilişkiler çalışması. Bu hükümet, vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamayı başaramadı ve bu nedenle seçimler öncesinde başka yönlerden oy kazanmaya çalışıyor. Rusya karşıtı histeri ve takasla ilgili halkla ilişkiler çalışması, bunlardan bazıları" ifadelerini kullandı.

'SBU ÇOĞU METNİ GÖRMEZDEN GELDİ'

Kendisine yöneltilen vatana ihanet suçlamasını 'yalan ve saçma' olarak niteleyen Vışinskiy, "Beni suçlamak için kullandıkları haberlerin hiçbirinde benim imzam bulunmuyor. Bu metinler, 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri kendi bakış açısından değerlendiren yazarlarımıza ait ve her birinin altında 'Yazarın görüşleri editoryal ekibin görüşlerini kesinlikle yansıtmaz' ibaresi var. Üstelik Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), çok sayıda metin arasından sadece 15'inin vatana ihanet unsuru içerdiğini belirtti. Yani diğer metinleri görmezden geldiler ve beni özel operasyon düzenlemekle suçluyorlar" diye konuştu.

17 MAYIS'TAN BU YANA CEZAEVİNDE

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.