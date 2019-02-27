Medvedev'den Erdoğan'a doğum günü kutlaması

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletmiştir" denildi.
Rusya Başbakanı Medvedev de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı.
Had a telephone conversation with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan. Sent him best wishes on his 65th birthday, discussed Russian-Turkish trade and economic cooperation— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 27 Şubat 2019
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