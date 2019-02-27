Medvedev'den Erdoğan'a doğum günü kutlaması

© AA / Sefa Karacan Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Rusya hükümetini basın servisinden yapılan açıklamada, Dimitriy Medvedev'in dün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletmiştir" denildi.

Rusya Başbakanı Medvedev de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı.