'Lavrov ve Çavuşoğlu, babasının alıkoyduğu kız çocuğunun Rusya'ya dönmesi konusunu görüşecek'

Komisyonun bir oturumunda konuşan Umahanov, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasında yapılacak stratejik görüşme sırasında Aylin Aydemir konusu gündeme getirilecek" dedi.
Rus vatandaşı Zarina Albegonova'nın eski eşi işadamı Murat Aydemir, 2011'de kızları Aylin'i Türkiye kaçırmıştı. İstanbul Ceza Mahkemesi, 2012'de Murat Aydemir'i çocuk kaçırmaktan suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etmişti. Ancak mahkemenin çocuğun annesine teslimine ilişkin karar bugüne kadar uygulanmadı.
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