Lavrov: Rusya ve Türkiye’den askerler İdlib’de teröristlerle muhalifleri ayırmaya yönelik adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye askerlerinin İdlib’de Suriyeli silahlı muhalifler ve teröristlerin birbirinden ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de silahlı muhalif gruplar ve teröristlerin ayrılması için yapılanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid el Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov "Askerlerimiz Suriye'den, Türkiye'den meslektaşlarıyla bu tür bir çözüm için uygulanabilir adımlarla uğraşıyor" dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.