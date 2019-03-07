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23:09 07 Mart 2019
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    Duma

    Duma, sahte hesaplarla mücadele ve devlete hakaret suçlarını kapsayan yasaları kabul etti

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
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    Rusya Devlet Duması, sahte hesaplarla mücadele, devlet ve topluma hakaretle ilgili yasa tasarılarını üçüncü oturumda kabul etti.

    Anonymous
    © Flickr/ Brian Klug
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    Vatandaşların hayatı, sağlığı ve mülkünü tehdit eden, kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye atan, gerçekmiş gibi gösterilen sahte bilgilerin yayınlanması yasaklandı. Bunun için 30 bin ila bir buçuk milyon ruble para cezası öngörülüyor.

    Kabul edilen bir diğer yasa tasarısı ise insan onuru, kamu ahlakı ve devlete hakareti içeren yayınların engellenmesini öneriyor. Uygulanacak para cezaları 30 bin ila 300 bin ruble arasında değişiyor.

    YASA SAHTE HESAPLARA KARŞI NASIL ÇALIŞACAK?

    Sahte yayınlar tespit edildikten sonra, Rusya Başsavcısı veya yardımcısı, ihlal yapan kaynaklara erişimde gerekli önlemleri alma talebiyle Roskomnadzor'a (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu) başvuracak. Roskomnadzor, derhal yayıncıyla iletişime geçerek, gerçek olmayan bilgileri kaldırmasını talep edecek.

    Bildirimin gönderildiği tarih ve saatin kaydedildiği özel bir enformasyon sistemi oluşturulmuş. Yayıncı, bildirimi alır almaz gerçek olmayan bilgileri kaldırmakla yükümlüdür.

    Eğer gerçek olmayan bilgiler yayından kaldırılmazsa, Roskomnadzor kaynağa erişimi engelleme hakkına sahiptir. Kaynağa erişimi engellenen yayıncı, yayınladığı gerçek olmayan bilgileri kaldırdıktan sonra Roskomnadzor'u bilgilendirmekle yükümlüdür.

    OPCW
    © AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP
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    UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

    Vatandaşların hayatı, sağlığı ve mülkünü tehdit eden, kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atan, gerçekmiş gibi gösterilen sahte bilgiler için uygulanacak para cezası vatandaşlar için 30 ila 100 bin, tüzel kişiler için 200 ila 500 bin, yetkililer için 60 ila 200 bin ruble olarak belirlendi.

    Ulaşım, sosyal yapı, iletişim, enerji gibi yaşam destek nesnelerinin işleyişiyle ilgili gerçek olmayan bilgilerin yayınlanmasına uygulanacak para cezası vatandaşlar için 100 bin ila 300 bin, tüzel kişiler için 500 bin ila 1 milyon, yetkililer için 300 ila 600 bin ruble arasında değişiyor.

    İnsanların ölümüne sebep olan, sağlığa ve mülke zarar veren, ulaşım, sosyal yapı, iletişim, enerji gibi yaşam destek nesnelerinin işleyişini engelleyen gerçek olmayan bilgilerin yayınlanması için vatandaşlar 300 ila 400 bin, tüzel kişiler 1 milyon ila bir buçuk milyon ve yetkililer 600 ila 900 bin ruble para cezasıyla cezalandırılacak.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin
    © Sputnik / Katerina Şutkin
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    DEVLET VE TOPLUMA HAKARET CEZALARI

    Devlet veya topluma hakaret içeren bilgilerin tespit edilmesi durumunda, başsavcı veya yardımcısı kaynaklara erişimin kaldırılması ya da engellenmesini denetleyen Roskomnadzor'u bilgilendirecek.

    Bu tür ihlaller için öngörülen para cezası 30 ila 100 bin ruble arasında değişiyor.

    İhlallerin tekrarlanması durumunda, para cezası miktarı artacak ve 100 bin ila 200 bin arasında olacak. Ayrıca 15 gün idari tutuklama da mümkün olacak. Bu ihlalleri iki defadan fazla yapan ve bunun için ceza alan vatandaşlara ihlalleri tekrar etmeleri durumunda öngörülen ceza 200 ila 300 bin ruble veya 15 gün idari tutukluluk olacak.

    Etiketler:
    tehdit, ruble, para cezası, dezenformasyon, Roskomnadzor, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya
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