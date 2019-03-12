Roscosmos, dünyanın en güçlü motorunu ilk kez sergiledi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), orta sınıf 'Soyuz-5' ve süper ağır sınıf 'Yenisey' roket taşıyıcıları için geliştirdiği RD-171MV tipi motoru ilk kez kamuoyuna gösterdi.

Roscosmos, Twitter hesabından yeni geliştirilen RD-171MV tipi motorun özelliklerinin anlatıldığı bir video yayınladı.

Videoda motor hakkında bilgi veren roket motorunun üreticisi JSC NPO Energomash'ın Genel Müdürü İgor Arbuzov, "RD-171MV kesinlikle dünyanın en güçlüsü olacak. Motor, 246 bin beygir gücüne sahip olacak" dedi.

Yenisey'in ilk kez Rusya'nın doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden 2028'de fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve gerekli altyapının inşası için yapılacak giderler yaklaşık 1.5 trilyon ruble (yaklaşık 22 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Yeni füze ağırlıklı olarak Ay'a ve Mars'a yapılacak uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.