Rusya: ABD, START-3 Anlaşması'na uygun olduğunu göstermek için rakamlarla oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START-3) riayet ettiğini göstermek için rakamlarla oynadığını belirtti.

Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Thompson'ın 2021 yılında sona erecek START-3'ün süresinin uzatılması için önlerinde iki yıl olduğunu söylemesine yanıt veren Rus Dışişleri, anlaşmanın uzatılması için öncelikle stratejik saldırı silahlarının sayısının kabul edilebilir seviyeye indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, "Washington aksini iddia etse de, ABD tarafının toplam silah sayısına ancak rakamlarla oynayarak ulaştığını bir kez daha görüyoruz. Talep edilen göstergelere uygunluk, sadece fiili silah azaltımıyla değil, aynı zamanda yüzlerce stratejik saldırı silahının anlaşma kayıtlarından yasalara aykırı olarak tek taraflı şekilde çıkarılmasıyla sağlandı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, bunun ciddi bir sorun olduğunu ve bu sorun giderilmeden START-3'ün uzatılmasını konuşmanın anlamsız olduğunu vurguladı.

© Sputnik / Putin'den START Anlaşması uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

Yeni START Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.