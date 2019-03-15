Rusya'da üç bakanlık Türk şirketin inşa ettiği gökdelene taşınıyor

Rusya ekonomi, ticaret ve iletişim bakanlıklarının personeli, Rus iş dünyasının kalbinin attığı Moscow City projesi kapsamında Ant Yapı'nın müteahhitliğini yaptığı IQ-Kvartal'a taşınıyor.
42 katlı gökdelende açık ofislerde hizmet verecek bakanlıklar, toplam 69 bin metrekare alanda faaliyet yürütecek.
MEDVEDEV: BAKANLARDAN BOŞALAN BİNALARDA KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANLARI OLUŞTURULABİLİR
Medvedev'in gündeminde söz konusu bakanlıklardan boşalacak 160 bin metrekarelik alanın nasıl değerlendirileceği vardı.
Bakanlıkların mevcut binalarının kentin tarihi bölgelerinde bulunduğuna dikkat çeken Medvedev, bu binalarda yeni kültür, eğitim alanları oluşturulabileceğini söyledi.
Красивый вид из окна и open space. Медведев приехал на новоселье к министерствам, которые теперь будут работать в 42-этажной башне комплекса Москва-Сити pic.twitter.com/gADpeuPGJz— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 14, 2019
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