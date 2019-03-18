Rus askerler Golan Tepeleri'nde topraktan bir T-34 tankı çıkardı

Rus askeri polis birliğinin İsrail-Suriye sınırının bulunduğu Golan Tepeleri bölgesinde Sovyet yapımı bir T-34 tankını topraktan kazarak çıkarıp restore ettiği bildirildi.

© REUTERS / Ammar Awad Rus askeri polisi Golan Tepeleri yakınında devriye gezdi

Rus askeri polis taburunun komutanı Rustam Numahaciyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada askerlerin toprağın içinde gömülü olan Sovyet yapımı bir T-34 tankını kazarak çıkarıp, restore ettiğini aktardı.

Numahaciyev, "Gözetim noktasının yapımıyla ilgilenirken toprağa gömülü bir T-34 tankı bulduk. Tank kulesine kadar gömülüydü, 1973'ten beri burada olduğu anlaşıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferimizin 75. yıldönümünün kutlama arifesinde bunu böyle bırakamazdık. Zafer Bayrağı'nı ve Zafer Tankı'nı uygun şekle getirdik" diye konuştu.

Golan Tepeleri 1967'ye kadar Suriye topraklarındaydı. Altı Gün Savaşı (1967 Arap-İsrail Savaşı) sırasıdna İsrail ordusu bu bölgeyi işgal etti. Arap-İsrail çatışmaları süresince Varşova Paktı'nın tarafları olan ülkeler Suriye ve Mısır'a silah ve araç tedarik ederek destek verdi. 1973 Arap-İsrail Savaşı sonunda taraflar ateşkes anlaşması imzaladı. 1974'te Golan Tepeleri'ne Birleşmiş Milletler'in (BM) barış gücü görev yapmaya başladı.

Terör yanlılarının 2013'te bölgeye girmesiyle BM bu bölgedeki misyonunu askıya aldı. Geçen yılsa Suriye ordusu İsrail ile komşu olan Kuneytra eyaletinin kontrolünü ele geçirdi ve ardından Rus askeri polisi gözetim noktaları kurdu, aynı yıl BM barış gücü de silahsızlaştırılmış bölgede devriye nöbetlerine yeniden başladı.