Putin, eski kick boks şampiyonunu Kalmukya Cumhuriyeti'nin lideri olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nüfusunun yoğunluklu olarak budist olduğu Kalmukya Cumhuriyeti'nin lideri olarak eski dünya kick boks şampiyonu Batu Hasikov'u atadı. Kalmukya Cumhuriyeti'nin lideri 2010'dan beri yürüttüğü görevinden bugün istifa etti.

Rusya'ya bağlı Kalmukya Cumhuriyeti'nin lideri Aleksey Orlov, 2010'dan beri yürüttüğü görevinden bugün istifa ettiğini duyurdu.

‘Batuhan' lakaplı eski dünya kick boks şampiyonu ve Kalmukya'da Federasyon Konseyi temsilcisi olarak görev yapan Hasikov, Putin tarafından lider olarak göreve atandı.

Hasikov, Putin'in kararının ardından Avrupa'nın belki de en çok bilinen cumhuriyetinin lideri oldu.

Hasikov, Haziran 2017'den beri Gençlik İlişkileri Federal Ajansı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kalmukya yalnızca 300 bin nüfusa sahip ve güneyde Hazar Denizi'ne sınırı bulunuyor. Kalmukya'yı 1993-2010 yılları arasında, ayrıca 1995-2010 döneminde Dünya Satranç Federasyonu başkanı olan Kirsan İlyumjinov yönetiyordu.

Hasikov ise 2010 yılında şampiyon olmuştu. Sambo ve jiu-jitsu gibi sporlarda da uzman olan Hasikov, Rusya'daki Fight Nights Global'in de kurucusu.

Hasikov'un göreve atanması Rusya'da yönetimlerin değiştiği bir dönemde geldi. Altay Cumhuriyeti'nin Lideri Aleksandr Bernikov da istifa etti. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Boris Dubrovskiy de görevinden ayrılıyor. Murmansk Bölgesi Valisi Marina Kovtun da istifa dilekçesi yazdığını duyurdu, henüz dilekçesi onaylanmadı.