Peskov: Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasının çağrı olarak kalmasını umuyoruz

Basın toplantısında Trump'ın sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu tür çağrılar, Ortadoğu'daki halihazırda gergin olan durumu ciddi şekilde istikrarsızlığa itebilir. Her halükarda, bu tür bir düşünce, Ortadoğu'da çözüm hedeflerine hiçbir şekilde katkı sunmayacak" dedi.
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Peskov, Trump'ın sözlerinin şimdilik bir çağrı niteliği taşıdığını ve çağrı olarak kalmasını umduklarını vurguladı.
Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini ABD'nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaşmıştı.
© AFP 2019 / Jalaa Marey
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
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