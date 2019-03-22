Peskov: Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasının çağrı olarak kalmasını umuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma vaktinin geldiğini söylemesine tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözlerin çağrı olarak kalmasını umduklarını belirtti.

© REUTERS / Ronen Zvulun Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

Basın toplantısında Trump'ın sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu tür çağrılar, Ortadoğu'daki halihazırda gergin olan durumu ciddi şekilde istikrarsızlığa itebilir. Her halükarda, bu tür bir düşünce, Ortadoğu'da çözüm hedeflerine hiçbir şekilde katkı sunmayacak" dedi.

Peskov, Trump'ın sözlerinin şimdilik bir çağrı niteliği taşıdığını ve çağrı olarak kalmasını umduklarını vurguladı.

Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini ABD'nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.

© AFP 2019 / Jalaa Marey Rusya: Golan Tepeleri'ni asla İsrail toprağı olarak tanımayacağız

Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.