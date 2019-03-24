Amerikan uçağı Rusya’nın sınır bölgesinde keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar gözlem sitesinin aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı, İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nden havalandıktan sonra Baltık Denizi'ne doğru yöneldi, ardından Kaliningrad bölgesinin hava sahasında keşif uçuşu yaptı.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 Mart 2019
Пролёт через зону полётной информации #FIR Калининградской 🇷🇺области. pic.twitter.com/2HhzH7dh88
Rivet Joint'un uçuşunu yaklaşık 3 bin 500 metre irtifada gerçekleştirdiği aktarıldı.
Geçen pazartesi ise nükleer silah taşıma potansiyeline de sahip olan B-2H, önce Kaliningrad Bölgesi sınırlarının yakınında Rusya Donanması Baltık Filosu'na ait üsse yönelik hava saldırısı imitasyonu yaptıktan sonra St. Petersburg yönünde hareket ederek, kente 191 kilometrelik mesafeye yaklaşmıştı.
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