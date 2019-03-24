Amerikan uçağı Rusya’nın sınır bölgesinde keşif uçuşu yaptı

ABD’ye ait bir radyoelektronik keşif uçağının Kaliningrad bölgesinin hava sahasında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

PlaneRadar gözlem sitesinin aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı, İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nden havalandıktan sonra Baltık Denizi'ne doğru yöneldi, ardından Kaliningrad bölgesinin hava sahasında keşif uçuşu yaptı.

13:30 мск.

Пролёт через зону полётной информации #FIR Калининградской 🇷🇺области. pic.twitter.com/2HhzH7dh88 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 Mart 2019

Rivet Joint'un uçuşunu yaklaşık 3 bin 500 metre irtifada gerçekleştirdiği aktarıldı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nin verilerine göre 14 Mart'tan itibaren Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Baltık Denizi'nin hava sahasında 7 kez uçuş gerçekleştirdi, ayrıca bu ay içinde B-52H Stratofortress bombardıman uçakları birçok kez Rusya'nın sınır bölgesine yaklaşırken görüldü.

Geçen pazartesi ise nükleer silah taşıma potansiyeline de sahip olan B-2H, önce Kaliningrad Bölgesi sınırlarının yakınında Rusya Donanması Baltık Filosu'na ait üsse yönelik hava saldırısı imitasyonu yaptıktan sonra St. Petersburg yönünde hareket ederek, kente 191 kilometrelik mesafeye yaklaşmıştı.