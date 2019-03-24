Dünya Enerji Konseyi: Rusya enerji süper gücü olmaya devam edecek

Sputnik'e röportaj veren Dünya Enerji Konseyi (DEK) Genel Sekreteri Christoph Fry, Rusya'yı enerji süper gücü olarak tanımladı.

'MUAZZAM İMKANLARA SAHİP'

Fry, "Rusya'nın muazzam imkânlara sahip bir ülke olduğunu düşünüyorum. Enerji endüstrisi ne şekilde değişirse değişsin, Rusya enerji süper gücüdür ve öyle olmaya devam edecek" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİYE AĞIRLIK'

Rusya'nın doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydeden Fry, bunun yanı sıra bu alandaki muazzam rekabete rağmen dünyaya yenilenebilir enerji alanının geliştirilmesi ile ilgili yeni teknolojiler sunabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası enerji alanında kar amacı gütmeyen en büyük kuruluş olan Dünya Enerji Konseyi, aralarında Rusya ve Türkiye'nin de bulunduğu 94 ülkenin 3 binden fazla enerji şirketinin çıkarlarını temsil ediyor.