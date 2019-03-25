Putin, Nazarbayev'in istifasını herkesten birkaç saat önce öğrendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasını kamuoyuna duyurmadan birkaç saat önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda konuştuğunu ve Putin'in haberi böylece öğrendiğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, "Nursultan Abişeviç'in kendisi aradı. Aslında gerektiği takdirde sık sık telefonlaşıyorlar. Son yıllarda hep böyle oldu. İstifasını duyurmadan birkaç saat önce aradı" dedi.

Peskov, en yakın zamanda Rusya ile Kazakistan'ın yeni yönetimi arasında görüşmelerin düzenlenebileceğini kaydetti.

Peskov, "Kazakistan Rusya'nın çok önemli bir partneri. Bu nedenle en yakın zamanda temaslar olacak, buna üst düzey temaslar da dahil, hiç şüphe yok" dedi.

Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.

Nazarbayev'in istifasını duyurmasının ardından, Kasım Cömert Tokayev göreve başladı.