Rusya’dan Türkiye’ye ‘elma’ yardımı

Rusya'nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Belarus üzerinden Rusya’ya giriş yapan ve evraklarda ‘Türkiye ürünü’ olarak gösterilen elmaların gerçek menşeinin ortaya çıkarılması için, uzmanlarını Türkiye’ye göndermeye hazır olduğunu belirtti.

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Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, TC Tarım ve Orman Bakanlığı'na gereken başvuruda bulundukları belirtilerek, "Planlanan ziyaretin amacı, Belarus üzerinden Rusya'ya giriş yapan elma için Belarus Devlet Tohumculuk, Karantina ve Bitki Koruma Baş İdaresi'nin verdiği dokümanlardaki bilginin doğrulanması ve Avrupa Birliği üzerinden Belarus'tan Rusya'ya tarım ürünlerinin lojistiğiyle ilgili bilgilerin kontrolü" dendi.

Daha önce Rosselhoznadzor, Türkiye menşeli elmanın Belarus üzerinden Rusya'ya girişini yasaklamıştı. Sebep olarak, Rusya'nın ‘yaptırım listesindeki' Batı ülkelerine ait tarım ürünlerinin ‘Türkiye'de yapıldı' adı altında Belarus üzerinden Rusya'ya sokma teşebbüsleri gösterilmişti.