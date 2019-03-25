‘ABD, Türkiye’nin S-400 alımının NATO’yu sarsmasından korkuyor’

Moskova merkezli Jeopolitik Problemler Akademisi Başkanı Kıdemli Orgeneral Dr. Leonid İvaşov, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Rusya ve Türkiye arasında özellikle askeri konulardaki yakınlaşmanın Amerikalıları korkuttuğu ortada. S-400 alımı tam da savunma alanındaki bu türden bir yakınlaşmadır. ABD ayrıca bunun NATO'yu sarsmasından korkuyor. Yunanistan, 1990'lı yılların ikinci yarısında Rusya'dan 3 tip hava savunma sistemi aldığında karşılaştığı baskıyı gördüm. Neredeyse bu ülkede darbe organize ediyorlardı. Amerikalılar, NATO'daki tekelinin aşınmasına çok sert yaklaşıyor."

Türkiye'ye baskının daha da artacağını dile getiren İvaşov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda Amerikalılar, S-400'lerin, Türkiye'nin almayı düşündüğü Amerikan F-35 uçaklarının kontrol sistemine müdahale edebileceğini söyleyerek aslında Türkleri NATO'ya, ABD ile müttefik ilişkilere ihanet etmekle suçluyor. Bu yüzden şimdi Türkiye'nin bu uçakları alamayacağı imaları yapılıyor. Bu yüzden baskının devam edeceğini düşünüyorum."