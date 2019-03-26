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14:44 26 Mart 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı

    Rusya'dan Mueller raporu ile ilgili açıklama: Bekliyorduk, Washington cesur davranıp anlaşma olmadığını resmi olarak kabul etmeli

    © AFP 2019 / ALEXANDER NEMENOV
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’li Özel Savcı Robert Mueller’in raporunda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında 2016 seçimleri öncesinde gizli bir anlaşma olmadığı sonucunun çıkmasının beklenen bir durum olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Washington, sonucu resmi olarak kabul etmeli.

    Bakanlığın açıklamasında "Donald Trump'ın seçim öncesi ekibi ile Rusya arasında bir anlaşma olmadığı yönündeki ana çıkarım beklenen bir sonuçtu. Ancak şaşırtıcı olan böyle bir çıkarım için 19 avukat, 40 FBI ajanı, uzman kriminolog ve başka görevlilerin neredeyse 2 yıl çalışıp 2800'den fazla celp, yaklaşık 500 arama emri çıkarması, 500 kadar tanıkla mülakat yapması" ifadeleri kullanıldı.

    Former FBI Director Robert Mueller, the special counsel probing Russian interference in the 2016 election, departs Capitol Hill following a closed door meeting in Washington. (File)
    © AP Photo / Andrew Harnik
    Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı
    Bariz bir uydurmanın alaşağı edilmesi için çok büyük çaba ve halkın vergilerinden yüklü miktarda harcandığına dikkat çekilen açıklamada seçimlere müdahale edildiğine ilişkin yalan haberlerin ilk çıktığı günden beri, Moskova'nın bunların düzmece olduğunu belirttiği vurgulandı.

    Moskova'nın, geçen süreç içinde bir önceki ABD yönetimi ve Trump yönetiminden konuyla ilgili birçok kez doğrulama talep ettiğini hatırlatan Bakanlık, Mueller'in raporunun Rusya'nın, ABD'deki demokratik süreçleri baltalamaya yönelik siber saldırılar ve başka girişimlerde dahli olmadığına ilişkin hiçbir kanıt sunamadığının altını çizdi.

    ‘ABD ADALET SİSTEMİ İÇİN BİR UTANÇ'

    Washington
    © REUTERS / Carlos Barria
    Rus senatörden Mueller'in Rusya soruşturması raporu hakkında yorum: Dağ yine ölü bir fare doğurdu
    Dev soruşturma ekibinin başarısız performansını haklı çıkarmak için geçen yıl 25 Rusya vatandaşına suçlamaların yöneltilmesini ‘gülünç' olarak niteleyen Rus Dışişleri, sözkonusu durumlardaki siyasi taraflılığın çok bariz olduğunu ve ancak ‘ABD adalet sistemi için bir utanç' olarak tanımlanabileceğini kaydetti.

    Açıklamada dikkat çekilen bir nokta da Moskova'nın, seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili profesyonel görüşmeler teklif ettiği, ancak tekliflere bir yanıt alamaması oldu.

    Bakanlığa göre, sözgelimi Moskova, konuyla ilgili iddiaların ardından sibergüvenliğe yönelik çalışma grubunun yeniden kurulması teklifinde bulundu, ancak asılsız iddialarına ilişkin bir kanıtı olmadığından ABD, tekliflerden kaçındı. Diğer yandan ABD özel servisi, Rusya ile ABD arasında siber tehdit alarm kanalları üzerinden Ekim 2016-Ocak 2017 döneminde gerçekleştirilen yazışmaları da açıklamayı reddetti.

    ‘İDDİALAR İÇ SİYASİ SAVAŞTA KULLANILAN BİR KARALAMA GİRİŞİMİ'

    Donald Trump'ı itibarsızlaştırmak isteyen Obama yönetiminin Rusya'yı hacker saldırılarıyla suçlamak için gülünç argümanlar kullandığı belirtilen açıklama "Washington'ın cesur davranıp bir anlaşmanın bulunmadığını, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarının yalnızca ABD içindeki siyasi savaşta kullanılmak için başvurulan bir karalama girişimi olduğunu resmi olarak kabul etmesini umuyoruz" ifadeleri ile sona erdi.

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    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığ, FBI, Barack Obama, Robert Mueller, Donald Trump, Washington, Moskova, ABD, Rusya
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